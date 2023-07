Paolo Bianco, dopo aver trascorso un anno alla Juve come membro dello staff, è adesso il nuovo allenatore del Modena. Ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Non volevo fare il collaboratore, ma De Zerbi mi ha chiamato quattro volte e all’ultima ho capito che era la soluzione migliore: lo conosco da una vita, abbiamo vinto insieme la B a Catania, ha qualcosa di diverso dagli altri e, dopo Sassuolo, l’ho seguito anche allo Shakhtar. Poi la Juve mi ha chiamato tre volte: io aspettavo la B, ma poter lavorare con Allegri, dopo essere stato suo giocatore a Cagliari e sapendo che è agli antipodi di De Zerbi, mi piaceva"."É un genio, una persona di un livello superiore. Quello che ha passato nell’ultimo anno non lo auguro a nessuno, con pressioni fortissime. Mi ha insegnato a gestire i momenti di difficoltà, in questo è un fenomeno".