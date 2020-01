La panchina lunga della Juventus è un fattore da sempre determinante. Higuain, Dybala e Douglas Costa sono armi in più da utilizzare a partita in corso e jolly di cui Maurizio Sarri non può fare a meno. In queste ultime partite però, i cambi non stanno avendo quell'impatto che il tecnico vorrebbe sulla squadra.



Come sottolineato anche dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Douglas Costa, nonostante gli infortuni, in diverse occasioni è stato un crack a partita in corso. In Champions, ad esempio, contro il Lokomotiv Mosca, dove riuscì anche ad andare in gol con una serpentina. La Juve aspetta il miglior Costa e Sarri la sua arma in più.