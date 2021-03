C'è vita oltre Pirlo. E oltre i grandissimi profili analizzati dalla Juventus. Come raccontato da Calciomercato.com, un nome che si sta facendo in queste ore è quello di Luciano Spalletti. Ma al momento non si registrano passi in avanti o confronti con il diretto interessato. Scrive CM come si stia ragionando "su profili a metà strada tra la scommessa Pirlo e la primissima fascia: la voglia di riscatto di Luciano Spalletti è il quid in più ma non è una prima scelta".