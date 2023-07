Nei giorni in cui, con l'arrivo di Cristiano, il mercato a tinte bianconere sta entrando nel vivo, a tenere banco in casaè anche la situazione di Leonardo, al quale è stato recapitato senza neanche troppi mezzi termini il messaggio di non essere più al centro del progetto. Una posizione, quella dell'ultimo reduce della BBC, ancora tutta da definire, tra la sua intenzione di restare (o comunque di giocare ancora per un anno ad alti livelli per non perdere la Nazionale) e la suggestione di un'esperienza all'estero, con ilche qualche amo lo ha lanciato con più determinazione di tutti.- Come scrive Il Corriere dello Sport, nel caso in cui il capitano alla fine lasciasse Torino i bianconeri avrebbero già pronta l'alternativa, che risponde al nome di Aymeric: lo spagnolo è un vecchio pallino di Giuntoli ed è stato messo tra i giocatori in uscita dal, che ha già un accordo con il gioiello croato Josko Gvardiol del Lipsia. Per gli inglesi costa circa 30 milioni di euro, non poco, ma il classe 1994 rimane tra i preferiti della Juve in quel ruolo. Una candidatura che è stata rilanciata anche dalla Spagna, ma chiaramente vincolata alle cessioni.