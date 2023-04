Intervenuto in conferenza stampa dopo il match contro l', il tecnico delRaffaeleha parlato anche di Nicolò, il centrocampista di proprietà dellache oggi ha segnato il suo primo gol in Serie A. Ecco il suo commento: "Penso abbia grandi margini di miglioramento, sta facendo un grande campionato, non sa nemmeno lui dove può arrivare, deve migliorare ogni giorno perché può essere veramente il futuro del calcio italiano. Sa giocare, sa difendere, è un centrocampista completo, gli manca qualche gol, uno lo ha segnato, uno lo ha sbagliato, può crescere ancora tanto".