Il tecnico delRaffaeleha parlato dopo il match di ieri contro ilperso 2 a 1, spiegando anche la scelta di schierare Filippocome trequartista. Ecco il suo commento sul centrocampista di proprietà della: "A Vicenza Ranocchia ha già giocato in quella posizione, quindi non mi sono inventato nulla. Caprari non era al top e ho preferito mettere Ranocchia reduce da una grande prestazione con il Milan e da un gol. Mi aspettavo una partita di spessore, si è impegnato, non ha trovato la posizione giusta anche per merito del Bologna. Resta un ragazzo di grande prospettiva che sono certo ci darà una mano".