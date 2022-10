Intervenuto durante la conferenza stampa, l'allenatore del Monza Raffaele Palladino ha rilasciato delle dichiarazioni anche sui baby centrocampisti bianconeri Rovella e Ranocchia.'Rovella è un giocatore straordinario, fondamentale per noi perchè garantisce qualità e dinamismo. Le qualità che ha lui non è facile trovarle in altri calciatori. Per quanto riguarda Ranocchia sono felice, perchè è un giovane che come altri sta crescendo. Ha avuto un grande impatto nella partita contro il Milan, ha avuto personalità e mi è piaciuto molto. Potrebbe avere spazio a gara in corsa. E' un ragazzo applicato, vuole migliorarsi giorno dopo giorno per cercare di diventare titolare. E' un calciatore che mi piace molto'.