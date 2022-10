Un'arma in più per la, per tenere vive le speranze della qualificazione agli ottavi di. Nella sfida di domani contro ilMassimilianopotrà tornare a contare su Angel, colui che con ritmo argentino e giocate spettacolari - tradotto: tre assist, quasi quattro se non fosse stato annullato il secondo gol di Dusanper un fuorigioco di "naso" - ha illuminato la serata bianconera di mercoledì scorso trascinando la Vecchia Signora a una vittoria potenzialmente fondamentale per il cammino europeo.Out per squalifica contro il, il Fideo è pronto a tornare in campo per offrire alla Juve il suo talento e la sua esperienza, con la consapevolezza che l'esito della partita non è affatto scontato: del resto il Maccabi, come sottolinea Tuttosport, non starà a guardare, ma anzi probabilmente eserciterà la maggior pressione proprio su Di Maria e in generale sul portatore di palla (un osservato speciale in questo senso potrebbe essere anche Leandro, utilizzato solo part time a San Siro). Sarà ancora la serata dell'argentino? La Signora conta su di lui, ora come non mai.