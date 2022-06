Ancora nulla di deciso per il futuro di Matteo Brunori. Questa mattina Juve e Palermo si sono incontrati per discutere del bomber di proprietà bianconera, che in questa stagione ha trascinato i rosanero fino alla promozione in Serie B grazie a un bottino da ben 29 gol. Il colloquio tra i due club è durato quasi due ore, al termine delle quali il suo agente Sandro Stemperini ha rilasciato una breve dichiarazione: "Se si è definito qualcosa per il suo futuro? No. È stata solo una semplice chiacchierata".