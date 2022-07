L'asse Palermo-Torino sembra destinato a restare caldo, non solo per la trattativa Brunori, ma anche per l'interesse dei rosanero emerso per Diego Stramaccioni. Il giocatore della Juve Under 23 infatti piace al club sicialiano che, stando a quanto riportato da Sky Sport, dovrà vedersela con la Reggina, anche lei interessata al profilo del classe 2001.