"Il peggiore in campo". Sembra essere unanime il giudizio dei giornali su Leonardo, autore di una pessima prestazione contro il. "Naufragio totale, per il capitano è una notte da incubo, non ne azzecca una, sul quarto gol rimane fermo mentrelo supera e calcia in rete. E alla finelo sostituisce", scrive Tuttosport, che non esita a bocciarlo con un sonoro 3 in pagella. Non benevolo nemmeno Il Corriere dello Sport (4): "Se nella notte più importante crolla pure il capitano allora sono guai. Buca una chiusura in avvio, poi assiste immobile al terzo gol. Nella ripresa va anche peggio. Il problema è che non è la prima volta in stagione". Stesso voto e giudizio del tutto analogo da parte della Gazzetta dello Sport, che sentenzia: "Serata da dimenticare".Anche per noi de ilBianconero.com la prova del numero 19 dellaè stata da 4: "Sensazione comprovata: si alza il ritmo, cala la sua prestazione. A certi livelli diventa semplicemente un manovratore di palla, non può più fare l'ultimo uomo".