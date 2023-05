"Dov’è il vero Fideo? L’imbeccata di Rabiot al 26' pt è un gioiellino solo da indossare, lui per cercare la giocata di sinistro finisce per non trovare lo specchio della porta, ignorando totalmente Kean libero come un fringuello in area. Perde troppo tempo nel pensare a cosa fare e come farlo", questo il commento di tuttosport sulla prestazione di Angel Di Maria contro il Siviglia.