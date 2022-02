1









Regina incontrastata. Difficile definire diversamente la Juve vista all'opera nel mercato di gennaio, con gli acquisti di Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti, ma anche le cessioni di Rodrigo Bentancur, Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey, quest'ultima festeggiata dai tifosi quasi quanto l'acquisto del centravanti serbo. Lucidità, determinazione e prepotenza: i bianconeri hanno dato fondo a tutti i mezzi a disposizione - economici e non solo - per dare subito una svolta alla stagione e progettare il futuro, lasciando le rivali "tutte dietro" come sottolineato dall'edizione odierna di Tuttosport, che non ha esitato a giudicare questa sessione di compravendite con un 10 in pagella.

Anche Il Corriere dello Sport riconosce quanto fatto dalla dirigenza della Juve, titolando che "Vlahovic vale mezzo mercato di Serie A", mentre La Gazzetta dello Sport assegna un 9 con questa motivazione: "I conti tornano. Dentro il re del gol Dusan Vlahovic per 70 milioni, fuori Bentancur e Kulusevski per 60. Considerando Zakaria e Gatti resta un rosso di "soli" 30 milioni. Non si poteva sperare di meglio per questo restyling che ridà respiro al progetto degli Agnelli. In estate la tardiva uscita di Cristiano Ronaldo aveva complicato i piani, ma il ritorno di fiamma bianconera è stato preparato con cura. La rosa resta giovane ed è più equilibrata: ora tocca ad Allegri completare il lavoro del club".

Infine, ecco il parere di Calciomercato.com, espresso nella serata di ieri prima che l'ufficialità della cessione di Ramsey consentisse di dare per certa la "ciliegina" sulla torta: "10 - Un mercato da padrona assoluta, come non si vedeva da una vita. Vlahovic è la mossa che fa saltare il banco, ma anche tutto il resto è da applausi: la super cessione di Kulusevski e quella di Bentancur all'amico Paratici, l'arrivo di Zakaria, la mossa Gatti. Quando scriviamo, il trasferimento di Ramsey ai Rangers non è ancora ufficiale perché in Scozia il mercato chiude alla mezzanotte (l'una da noi): se riuscirà a piazzare anche il gallese, la Juve meriterà la lode. Prepotente".