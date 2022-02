Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua sulla Juve, concentrandosi soprattutto su Vlahovic e sulla sfida di domani contro il Sassuolo in Coppa Italia. Ecco le sue dichiarazioni: "Secondo me Vlahovic non è in discussione e gioca sempre. Con Zakaria è l'uomo che ha trasmesso nuova linfa alla squadra. Zakaria ha migliorato Arthur e Rabiot. Vlahovic invece ha fatto correre Dybala e Morata come non avevano mai corso in tutta la stagione. Perin è un portiere affidabile. Domani giocano Cuadrado, McKennie e Locatelli: è vero che non hanno giocato domenica, ma questo turnover va a rafforzare la squadra. Magari davanti c'è qualche cambio perché Kean è squalificato e Kaio Jorge si gioca il posto con Vlahovic".