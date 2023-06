Si parla molto di Nicolò Zaniolo anche in chiave Juve. Questo il commento di Giancarlo Padovan su calciomercato.com:"Se fossi il dirigente di un club italiano non avrei dubbi nel puntare su Nicolò Zaniolo. Per ora resta un talento brado di quelli che si esaltano nello spazio ampio. Il punto è trovare un allenatore che creda in Zaniolo, gli assicuri un impiego da titolare (anche se, ovviamente, nessuno ha il posto fisso in squadra), lo renda compatibile alle sue esigenze".