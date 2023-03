Le parole di Giancarloa Sky Sport:"Soulé è l’unico che può giocare perché Miretti non è stato neanche convocato. L’unico che può giocare lì davanti è Soulé. È leggero, ha fatto un solo gol in Serie A. Non è pronto per un Inter-Juve, ma chi lo sa. Magari sono quelle necessità che diventa intuizioni. Delle volte la fortuna ti aiuta. La Juve arriva più stanca dell’Inter che ha avuto due giorni in più recuperare, nonostante l’Inter abbia speso di più contro il Porto per qualificarsi. A livello mentale e fisico. È una partita aperta, con l’Inter più avanti che rivendica il secondo posto. Sarà una partita bella, ma le due più belle saranno le semifinali di Coppa Italia".