Intervenuto negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha detto la sua anche sui movimenti di mercato della Juve con un focus particolare sulla difesa: "La partenza di Chiellini è stata indolore, era preparata. Bonucci prenderà in mano la difesa: De Ligt poteva farlo ma oggi non è più così perché è un elemento di mercato. Se alla Juve arrivano 80-100 milioni parte, a prescindere dalla clausola. Poi la società andrà sul mercato: ci sono Zaniolo, Paredes, Koulibaly, Bremer. Dopodiché sarei per la linea giovane: punterei su Gatti, non Rugani perché ha dato quello che doveva alla Juve e può accomodarsi altrove".