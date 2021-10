Il giornalista Giancarloha parlato della situazione in casaai microfoni di Sky Sport. "Il problema è la mediocrità degli interpreti. La squadra ha giocatori complessivamente mediocri, non ha più campioni", le sue parole. "Quelli che lo erano sono diventati vecchi calcisticamente o sono sfioriti. Faccio un nome su tutti:, che forse non mai è stato neanche un campione. Un centrocampo in cui c'è solo un vero giocatore di qualità,, con dei comprimari. Negli anni scorsi gli interpreti non erano molto diversi ma erano più giovani, avevano una maggiore aggressività che li portava a vincere o a concorrere per tutte le partite. Oggi come oggi questi giocatori, che sono frutto delle campagne acquisti precedenti e in particolare delle ultime due senzama con, non incarnano né lo spirito né il DNA della Juve. Sono giocatori estranei a questo DNA".