Sulle colonne di Calciomercato.com Giancarloriflette sul lavoro svolto allada Massimiliano, che a detta sua a fine stagione potrebbe salutare consapevole di essere ormai l’ultimo degli "agnelliani" in società. "Il tecnico ha ragione a dire che l’obiettivo è finire nelle prime quattro, ma se, per caso, per puro caso, riuscisse a conquistare lo(difficile, quasi impossibile) o la più avvicinabile, ecco che allora il congedo sarebbe più coerente con la sua storia vincente in bianconero", si legge su CM. "Comunque vada a finire domani con la Roma e comunque vada a finire il campionato, va riconosciuto che Allegri, con la squadra mediocre che si ritrova, finora ha fatto il massimo.è bravissimo, ma non credo che neppure lui, senza Pogba e Fagioli e con un Vlahovic tanto depotenziato, avrebbe fatto di più. Avrebbe giocato meglio, non raccolto più punti".