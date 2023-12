"Giorgioha lasciato il calcio come lo ha vissuto. Con il ciglio asciutto di chi sa che doveva finire, con la consapevolezza che domani è un altro giorno, con la certezza che il futuro lo si costruisce per tempo, magari studiando, magari andando a vivere in un Paese straniero per almeno un paio d'anni, di sicuro aprendosi verso gli altri e verso altro". E' l'editoriale di Giancarloper calciomercato.com, che prosegue: "Non c'è ancora nulla di definito nel post carriera di uno dei più forti difensori italiani degli ultimi trent'anni, si sa solo che a questo bivio Giorgio non è arrivato impreparato. [...). Può essere un professionista che si occupa di economia, marketing ed eventualmente comunicazione in ogni ambito della sfera lavorativa.Come non avrà bisogno di diventare agente di calciatori o di mobilitare stampa e tifosi per ottenere qualche simonia. Resterà se stesso come lo è stato in campo: di piede ruvido e di animo gentile, di intelligenza vivida ed educazione rara. Un esempio longevo e silenzioso. Come il suo sobrio e compostissimo addio".