Intervenuto negli studi di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan è tornato a parlare della situazione del rinnovo di Paulo Dybala con la Juve. Ecco il suo commento: "Se gli accordi erano questi, non si può ritornare indietro in questo modo perché Dybala si infortuna. Questo problema l'ha creato la società. Arrivabene ha fatto di tutto per rompere con Dybala e il suo entourage, e ci sta riuscendo. Dybala per me andrà via. All'Inter? Se può fare lo sgarbo, lo farà. L'Inter programma e rinnova, la Juventus non programma né rinnova. La dirigenza, in questo momento, è il punto dolente della Juve".