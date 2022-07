Simonecontinua a rappresentare un punto di riferimento importante per tutto il mondo, tanto per i giocatori quanto per lo staff. A testimoniarlo anche il bel siparietto raccontato nello speciale di DAZN dal ritiro della, dove l'ex centrocampista è stato presentato come "il primo ad arrivare". "Era già qui alle 7.00" ha assicurato il giornalista dell'emittente, di fronte al quale Padoin si è umilmente schermato dicendo: "Ma no dai, faccio il giusto". Tanta, comunque, la stima nutrita nell'ambiente nei suoi confronti. "Quanto sei grande, sei il numero uno", gli ha detto Paul, salutandolo durante l'intervista.