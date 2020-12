Un gossip già accennato qualche settimana fa, ma che ora trova nuova voce: da Istanbul sono sicuri, c'è stato un contatto fra l’entourage di Mesut Özil e gli emissari della Juventus. Il 32enne centrocampista tedesco d’origine turca è fuori dal progetto Arsenal già da tempo, ma ora sarebbe stato di nuovo offerto al club bianconero. Özil ha il contratto in scadenza al 30 giugno e la società londinese, pur di disfarsene, sarebbe pronta non solo a lasciarlo libero a zero sin dalla finestra di mercato invernale che scatterà la prossima settimana, ma addirittura a farsi carico di parte dell’altissimo ingaggio che gli elargisce. Come riporta Tuttosport, infatti, dal primo gennaio al 30 giugno restano da pagare circa 10 milioni di euro. E la Juve potrebbe prenderlo in prestito semestrale corrispondendogli la metà dell'ingaggio e lasciare il restante 50% all'Arsenal. Erkut Sögüt, agente turco del giocatore, sta lavorando proprio per abbassare il più possibile le richieste dell’Arsenal, quasi azzerandole. Non gioca dal 7 marzo scorso, quando è stato escluso da Arteta.