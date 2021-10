Un mese per confermare quanto di buono fatto nelle ultime uscite. Un mese per misurare le ambizioni, un mese che può far svoltare la stagione: in positivo o in negativo. Ottobre, 31 giorni cruciali per il futuro prossimo dellache tra campionato e Champions League dovrà misurarsi con sfide di altissimo livello. La Vecchia Signora, adesso, si trova ad un bivio: fare il salto di qualità e iniziare ad inanellare risultati pesanti, oppure continuare ad andare sull'altalena, tra un saliscendi e l'altro, senza mai riuscire a trovare continuità.