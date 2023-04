Come racconta il Corriere dello Sport, sono otto giorni che valgono una stagione. In sequenza: Sporting Lisbona, Sassuolo, Collegio di garanzia,. La Juve si gioca tutto, o quasi, in campo e fuori. Il futuro, o gran parte di esso, passa da questi tavoli. E ieri si è aggiunta, puntuale proprio alla vigilia del match, la notifica della chiusura delle indagini sulla manovra stipendi e sulle partnership sospette da parte della Procura federale. La tensione sale, insomma.