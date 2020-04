Gonzalo Higuain e la Juventus sono pianeti sempre più lontani. Come scrive Tuttosport, al termine della stagione (quando sarà) l'argentino e i bianconeri si diranno addio. Il Pipita ha voglia di tornare a casa, vuole chiudere la carriera al River Plate e se la Juve sarà soddisfatta economicamente darà senza dubbio il via libera anche perché là davanti si cercano alternative praticamente da un anno e in questo momento Icardi, Milik e Cavani sono in pole per sostituirlo.



TORINO - Ma c'è un nodo sul futuro più prossimo. Higuain si trova ancora in Argentina dove è volato lo scorso mese per fare visita alla madre malata. Ha fatto capire di non voler tornare a Torino per la fine della stagione ma anche lui sa che una scelta del genere gli costerebbe molto, anche e soprattutto economicamente (circa 10 milioni netto, lo stipendio che percepirebbe da qui alla fine del contratto nel 2021). Le preoccupazioni dell'Argentino sull'andamento del virus in Italia si starebbero pian piano affievolendo e, scrive Tuttosport, alla Juve adesso si "registra un moderato ottimismo che ricevuto l'ordine di presentarsi a Torino, il Pipita salga sul primo aereo disponibile".