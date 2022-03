C'è speranza per Dybala, anzi: ora c'è proprio la certezza. La Joya migliora e si avvicina al traguardo del rientro. Come racconta il Corriere dello Sport, l’orizzonte era stato stabilito al Villarreal e, molto probabilmente, l’argentino riuscirà a rispettare l’obiettivo che si era prefissato. C’è ottimismo e fiducia alla Continassa dopo che ieri mattina Paulo ha svolto praticamente l’intero allenamento di nuovo con i compagni, tranne la parte finale dedicata ai tiri in porta.