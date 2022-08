Le buone sensazioni filtrate nella giornata di ieri sono state confermate poco fa da Massimiliano, direttamente in conferenza stampa. Angelè pronto a tornare a disposizione della, dopo essersi lasciato alle spalle l'infortunio patito all'esordio in campionato contro il Sassuolo. Da valutare se sarà possibile impiegarlo già domani per la partita contro lo, per la quale comunque dovrebbe essere convocato, o eventualmente per quella successiva contro la Fiorentina, anche in considerazione dell'impegno indi martedì prossimo contro il PSG.