La Juventus sta conducendo la propria campagna di mercato in vista della stagione al via questo weekend. L'ultimo step finora è quello dell'ingaggio di Manuel Locatelli che sarà ufficializzato nelle prossime ore. Mentre il passo successivo dovrebbe essere l'ingaggio di un altro centrocampista, il figliol prodigo (almeno nelle intenzioni delle parti in causa) Miralem Pjanic. Ma come spiegavamo già ieri sera, c'è un giocatore che risulta difficile da vendere per la Juve e che però dovrebbe andar via per permettere al bosniaco di compiere la rotta Barcellona-Torino: Aaron Ramsey.