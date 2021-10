Lorenzoha recuperato e anche messo a segno il gol che ha regalato l'1-1 all'Italia Under 21 contro la Svezia per le qualificazioni agli Europei di categoria. L'attaccante è sceso in campo sotto gli occhi di tanti osservatori delle formazioni che lo stanno seguendo fra cui, ma sugli spalti del Brianteo di Monza era presente anche il suo direttore sportivo, colui che sta ricevendo le richieste di informazioni in chiave mercato, il ds del Pisa Claudio Chiellini.