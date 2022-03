Stando a quanto riferisce Tuttosport la Juventus avrebbe inviato in Brasile degli osservatori per visionare tre giovani. Sempre secondo il noto quotidiano si tratterebbe in particolare di Endrick, gioiellino del Palmeiras classe 2006. Oltre a lui osservati speciali anche Johnny, 2001 dell'Internacional, e il terzino sinistro del Flamengo Ramon, 2001.