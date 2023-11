Allaha regalato una delusione, ma poco importa. Durante la Future Cup 2023, Winsley(foto instagram @w.boteli)è stato protagonista con la maglia dele, contro i bianconeri, si è guadagnato un rigore, propiziò una rete e ne segnò una nel 4-2- finale dei tedeschi contro la Juventus. Ad oggi, nella Bundesliga Under 19, ha segnato 12 reti in 11 presenze ed è capocannoniere del torneo., fisicamente maturo, lavora bene spalle alla porta ma è bravo anche ad attaccare gli spazi in profondità. Caratteristiche che hanno stregato gli scout della Juventus, tanto che adesso, come riporta calciomercato.com, il suo nome si è inserito nella lista di CristianoCome racconta calciomercato.com: “Acquistato dal Borussia Monchengladbach nell'estate 2022 dal Servette, ha un contratto triennale, il primo da pro, in scadenza il 30 giugno 2025. Il costo di un'eventuale operazione è quindi ampiamentee il fatto che, come riportato da Fabrizio Romano, abbia da poco cambiato agente, spinge per lagià nel corso delle prossime sessioni. La Juventus continuerà a seguirlo, ma dovrà fare in fretta perché i suoi gol, tanti, non stanno passando inosservati in giro per l'Europa”.