La Juventus venerdì sera, nel quarto di finale dell'Italia agli Europei guarderà con particolare attenzione un centrocampista in particolare del Beglio: Youri Tielemans. Come spiega Calciomercato.com, infatti, Tielemans rimane un obiettivo, non tanto alternativo a Locatelli quanto piuttosto a Pogba. Per quanto un po' meno proibitivo, tuttavia, anche il 24enne del Leicester è piuttosto impegnativo da comprare, col club inglese che tiene alti i prezzi e la concorrenza di Liverpool e Borussia Dortmund da superare. Sicuramente si tratterebbe di un giocatore di classe e visione di gioco.