La Juve ha messo gli occhi su. Nonostante sia solo un classe 2004, ha trascinato il Boca Juniors alla vittoria: impeccabile in fase difensiva e poi quell’assist perfetto per il colpo di testa vincente di Varela al 99’. Dopo aver fatto benissimo in tutte le selezioni under dell’Argentina, Valentin si è preso una maglia da titolare con gli Xeneize e le attenzioni di tante big europee. La Juve segue da mesi questo terzino che con il mancino sa disegnare calcio. Lo riporta Calciomercato.com.