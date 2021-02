Un ospite d'eccezione alla Continassa: presente tra le mura del centro sportivo bianconero l'ex capitano e oggi scout, Francesco Totti. Il campione del mondo, compagno di mille avventure con Buffon e Andrea Pirlo, ha voluto raggiungere Torino come parte fondamentale del suo tour perlustrativo: oggi, ad esempio, sarà a Milano. Sorrisi e ricordi, ma anche tanto da appuntare per l'eterno dieci della Roma. Che ha osservato da bordocampo la seduta d'allenamento diretta dal mister bianconero. Magari con qualche chiacchierata sul futuro di Coccolo: Totti si occupa infatti della gestione del centrale di proprietà juventina, oggi alla Cremonese in prestito.