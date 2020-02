La Juventus si muove per Riccardo Orsolini, ala mancina del Bologna che proprio da Torino è passata prima di dirigersi in Emilia. Juve e Bologna, infatti, hanno un accordo sulla base di 26 milioni di euro,b pattuito al momento della cessione: un gentleman agreement che i bianconeri sono intenzionati a sfruttare al più presto, stringendo per riportare Orsolini sotto la Mole. Per il giocatore, secondo quanto riporta Calciomercato.com, Paratici ha pensato ad un contratto da 2 milioni di euro a stagione netti, a cui aggiungere eventuali bonus.