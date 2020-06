La Juventus non molla Riccardo Orsolini. Per l'esterno d'attacco classe 1997 del Bologna è pronta a sborsare poco più di 25 milioni di euro, ma Sabatini ne vuole almeno 15 di più. ​In effetti, il valore di mercato dell’attaccante rossoblù è aumentato. Come riporta il Corriere di Bologna, secondo il CIES l’ex Juve e Ascolti vale 37 milioni di euro. Una valutazione alta, destinata a crescere se Orsolini proseguirà il suo percorso di crescita sotto la guida di Sinisa Mihajlovic.