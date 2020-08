1









La Juventus "controlla" ancora Riccardo Orsolini, esterno del Bologna per il quale i bianconeri hanno un'opzione verbale che per questa stagione però è terminata il 10 luglio. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'esterno di Ascoli piace al Borussia Dortmund. Come appreso dalla nostra redazione i bianconeri hanno ancora un'opzione da 30 milioni di euro per acquistare il calciatore entro la fine della prossima stagione ma l'ombra del Borussia Dortmund si allunga pericolosamente su "Orso" e il rischio e che possa non tornare alla Juventus.