La Juventus non molla Riccardo Orsolini. Per l'esterno d'attacco classe 1997 del Bologna è pronta a sborsare poco più di 25 milioni di euro, ma, come riporta Calciomercato.com, Walter Sabatini ne vuole almeno 15 di più: un'affare in fase di stallo, Orsolini non rappresenta al momento una priorità per la Juventus, ma che potrebbe sbloccarsi qualora i due club giungessero all'accordo economico. I bianconeri hanno ceduto il giocatore al Bologna due anni fa, mantenendo una corsia preferenziale per il riacquisto. Un caso analogo a quello di Rolando Mandragora dell'Udinese, che potrebbe tornare a Torino per essere poi riceduto.