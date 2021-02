Dopo il ko contro della Juventus contro il Porto, il direttore di Calciomercato.com Stefano Agresti ha commentato così la prestazione dei bianconeri: "Juve molto, molto negativa. Deludente. Al di là del risultato, che è comunque rimediabile grazie al gol di Chiesa, di gran lunga il migliore dei bianconeri, hanno giocato una partita orribile. E mi dispiace che Pirlo parli del possibile rigore su Ronaldo, che si poteva dare o non dare ma in Europa non fischiano mai, perché al di là del singolo episodio ci deve spiegare perché abbiamo visto una Juve così brutta".