di Cristiano Corbo

Ma è una questione di testa oppure di gambe? Maurizio Sarri, anche nell'ultima conferenza stampa, ha dato impressione di muoversi con una benda sugli occhi e una speranza nel cuore. Mai convinto a pieno, comunque, della malattia che affligga questa squadra. Ed è una diagnosi ritardata che sta creando scompensi alla squadra, sia dal punto di vista tattico che puramente mentale, morale, comunque legato ai sentimenti prettamente umani. Questa sera i bianconeri sarebbero dovuti scendere in campo contro il Milan. Non accadrà e forse è meglio così. Sarri avrà più tempo per capire il problema che attanaglia la sua Juve perché al momento non sembra avere le idee chiare.



VIRUS - Di cosa soffre, la sua Juventus? Sarri non lo sa. Avrà provato a capirlo, a darsi spiegazioni, a lucidare i suoi pensieri sempre più avvolti da una nuvola di fumo e cioè d'incertezza. Dice in conferenza: "A Lione il primo tempo è stato di scarsissimo livello, nel secondo tempo non abbiamo creato palesi palle gol, abbiamo discusso sulla necessità di muovere la palla più velocemente". Dunque, è una questione di corsa e abnegazione, di gamba e ingegno, ma ingegno immediato e veloce. Peccato che soltanto qualche giorno prima, l'aspetto su cui premere l'acceleratore era esclusivamente mentale: e da 'i giocatori non fanno quello che chiedo' ora si è passati ai giocatori che 'erano i primi convinti', che 'si sono resi conto che su questo aspetto possiamo migliorare'. Non la vedete, l'incongruenza? Sembra bella chiara.



LA VERITA' - Cicerone, nelle sue Tusculanae - e guarda un po' il destino -, sostiene che 'quasi in tutto la via di mezzo è la migliore'. E cioè che trovarsi a metà strada, pure nelle dichiarazioni, è sintomo spesso di concretezza e quindi di sincerità. Forse è così, forse no. Sta di certo che l'unico medico che ha a disposizione la Juventus, colui che deve guidare la squadra oltre il periodo difficile e verso una rapida guarigione, non ha neanche capito di cosa soffra la sua creatura. Per questo non gli riesce porre rimedio. Per questo, la luce in fondo al tunnel è un po' più lontana.