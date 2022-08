Ore roventi sul fronte. L'attaccante olandese è finito nel mirino dellache si è posizionata in pole per il cartellino del calciatore. Intanto, come documentato dai media spagnoli, un componente dell'entourage di Depay ha raggiunto la sede del Barcellona; una mossa che potrebbe andare a sbloccare la situazione contratto e l'eventuale risoluzione che anticiperebbe l'affondo della Juventus. Proprio il club bianconero, adesso, osserva da vicino la situazione.