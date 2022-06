Ormai ci siamo, Angel Di Maria si è convinto e firmerà per la Juventus. Un futuro praticamente certo, che può essere stravolto solo da bruschissimi cambi di prospettiva. Tradotto: il Fideo ormai si vede già in bianconero, sono state dissipate anche le ultime nubi e soprattutto i dubbi della famiglia. Di Maria, ora in vacanza a Ibiza, comunicherà prestissimo la propria decisione al club tramite il suo entourage. E' stata decisiva la mossa della Juventus di andare incontro a tutte le sue aspettative e richieste.



LE CIFRE - Il rilancio della scorsa settimana è stato allora fondamentale, ha spazzato tutta la negatività che si stava accumulando. La Juve ha proposto un solo anno di contratto a 7 milioni netti e sicuri, nessuno legato a eventuali bonus. Ci sarà verosimilmente anche un'opzione per un possibile secondo anno a favore del giocatore, che potrà scattare a seconda della volontà del Fideo. Tevez e il Rosario Central, per ora, possono aspettare.