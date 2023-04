Momenti di ansia nel corso del secondo tempo della gara contro lo Sporting quando Gleisonsi è accasciato a terra toccandosi la coscia sinistra, accusando un fastidio muscolare. Il difensore brasiliano è stato costretto ad alzare bandiera bianca e lasciare il campo. Proprio ora che la Juventus si appresta ad affrontare la capolista Napoli, domani sera tra le mura amiche dello Stadium.Le risposte arrivano dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Il brasiliano nella giornata di ieri ha svolto lo scarico post Europa League con i compagni, quindi non sembra esserci ansia riguardo le sue condizioni. Gleison potrebbe, stando alle ultime indiscrezioni, tornare a giocare titolare già nella gara di domani sera contro i partenopei. Tornando quindi alla tipica difesa brasiliana con Alex Sandro e Danilo. Un sospiro di sollievo quindi per Massimiliano Allegri che temeva di non poterlo avere per una gara cosi importante.