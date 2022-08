Presto laavrà un rinforzo in attacco. Molto presto, tanto che già la giornata di domani potrebbe essere quella decisiva. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, è previsto a brevissimo un incontro con gli agenti di Arekper trovare l'accordo definitivo sull'ingaggio e chiudere l'operazione il prima possibile. Con il, intanto, si è parlato di un prestito da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8. Chiuso il colpo per il reparto avanzato (con Memphisancora sullo sfondo), l'intenzione del club è poi quella di fare di tutto per portare a Torino anche Leandro Paredes, il regista tanto desiderato da Massimiliano Allegri.