Sarà un giorno da protagonista per Fernando Llorente, escluso dal progetto Napoli e voglioso di rilanciarsi in qualche altra piazza. Tante le proposte giunte all’entourage del giocatore, sia in Spagna che soprattutto in Italia, dove al momento c’è la Sampdoria che ci sta pensando seriamente. Come riporta Calciomercato.com, i blucerchiati sta perfezionando con il Torino la cessione di Federico Bonazzoli. A quel punto, lo slot lasciato libero in attacco può essere occupato proprio dall’ex centravanti della Juventus.