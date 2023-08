Leonardospera ancora che lapossa pensarci e fare un passo indietro reintegrandolo in rosa. La decisione tuttavia è stata presa già a febbraio, come rivelato da Massimilianoe quindi il centrale difensivo bianconero è alla ricerca di una nuova sistemazione. Inizialmente sembrava essere molto vicino all'Union Berlino ma la volontà del difensore è quella di restare in Italia, in Serie A ed ecco che a provarci è Mauriziocon la suaIl difensore bianconero accetterebbe la destinazione biancoceleste. Tuttavia stando a quanto riferisce SkySport tutto dipende da Claudio Lotito. Infatti, Bonucci sarebbe il quinto centrale difensivo della rosa biancoceleste. Maurizio Sarri sarebbe già coperto nel reparto difensivo. Decisione finale attesa nelle ultime ore, saranno decisive per il futuro dell'ormai ex capitano della Juventus.