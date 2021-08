Eppur si muove. E non solo qualcosa in direzione. La Juve resta alla ricerca di un centrocampista centrale e il nome può essere ancora quello di. Il mediano, oggi al Borussia Dortmund, può essere liberato con un minimo indennizzo dal club tedesco, anche per questo i contatti con gli agenti di Witsel sono già partiti e tutto sembra procedere per il meglio.Insomma, affare in discesa. Ma la Juve non può permettersi di lasciar entrare un giocatore senza cederne un altro: il nome è quello di Weston McKennie, prepotentemente in uscita. L'americano è alla ricerca di una sistemazione, con Allegri il feeling non è stato immediato. Anzi: non è proprio scattato. Se dovesse salutare in tempi brevi, Cherubini potrebbe chiudere per il belga in forza al Borussia Dortmund. Ore calde. E no, non c'è solo Ronaldo.