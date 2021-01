Ancora poco più di 24 ore e anche questo calciomercato invernale volgerà al termine. In questo lasso di tempo, la Juventus rimarrà concentrata sul profilo di Gianluca Scamacca, trattato da diverse settimane con il Sassuolo, proprietario del cartellino. Il nodo dell’affare resta sempre lo stesso, ovvero la formula: il club neroverde vorrebbe cedere il giocatore solo a titolo definitivo, al massimo attraverso un prestito con obbligo di riscatto, la Juve invece vorrebbe apporre il diritto come opzione d’acquisto. Parti al lavoro, serve un intesa in questa direzione.