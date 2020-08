11









Ore calde per l'arrivo di Edin Dzeko alla Juventus. Secondo quanto appreso da Ilbianconero.com, c'è ormai un'intesa di massima tra l'attaccante giallorosso e la Vecchia Signora pronta a garantire al bosniaco lo stesso ingaggio che percepisce nella capitale: circa 7,5 milioni di euro per le prossime due stagioni. Dzeko non dice di no ma prima deve incontrare la dirigenza della Roma e Fonseca perché se addio deve essere vuole che sia la società a prendersi le sue responsabilità, anche e soprattutto agli occhi della piazza che ovviamente non vede di buon occhio il trasferimento del bosniaco in bianconero.



LE CIFRE - I due club sono vicini anche all'accordo economico che sarebbe di poco superiore ai 10 milioni di euro. Questa dovrebbe essere la parte fissa alla quale aggiungere circa 2 milioni di euro di bonus. Dzeko sarebbe l'uomo giusto per Pirlo che vuole un nuovo centravanti da affiancare a Cristiano Ronaldo dopo aver comunicato a Gonzalo Huguain di non far più parte dei suoi piani per la prossima stagione. La Juve dovrebbe (anche) comunicare a Milik il cambio di programma visto che anche il polacco aveva un accordo di massima coi bianconeri che però non sono mai riusciti a strappare l'ok del Napoli che invece è pronto a cedere il polacco alla Roma in cambio di Under e del giovane Riccardi.